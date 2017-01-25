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Том Прайс намерен обеспечить страхованием людей c хроническими заболеваниями

25.01.2017

Том Прайс, номинированный президентом США Дональдом Трампом на пост министра здравоохранения и социальных служб США, сообщил о том, что намерен обеспечить людей, страдающих от хронических заболеваний, медицинским страхованием, пишет Reuters. Тем не менее, каким образом он собирается это сделать, пока не сообщается.

«Пациенты с хроническими заболеваниями без страховки не останутся», - заявил Том Прайс.

В ходе предвыборной кампании Президент США Дональд Трамп заявлял о необходимости отменить и заменить Закон о доступном медицинском обслуживании (Obamacare). Уже через несколько часов после инаугурации Трамп начал отмену Obamacare. Данное решение вызвало беспокойство граждан, связанное с возможной потерей медицинского страхования до замены Obamacare.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
США
медицинское страхование
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16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
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