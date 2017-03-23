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Teva планирует сократить до 6 тыс. рабочих мест

23.03.2017

Крупнейший в мире производитель дженериков – израильская фармацевтическая компания Teva Pharmaceutical Industries Ltd. намерена сократить 5–6 тыс. рабочих мест (11% штата) в течение ближайших нескольких лет, сообщает Bloomberg со ссылкой на израильскую газету Calcalist, которая, в свою очередь, не раскрыла свои источники информации. В газете отмечается, что сокращение 5 тыс. рабочих мест позволит Teva сэкономить 2 млрд долл.

В компании от комментариев отказались.

Компания уже сократила 100 рабочих мест в Израиле и планирует сократить еще несколько сотен в ближайшие недели.

Teva находится в процессе поиска нового исполнительного директора после успешного завершения сделки по приобретению дженерикового бизнеса у ирландской Allergan за 40,5 млрд долл. Эрез Вигодман ушел в отставку в феврале текущего года. Временно исполняющим обязанности исполнительного директора назначен Ицхак Петербург.

По состоянию на конец 2016 г. в компании работали около 57 тыс. сотрудников.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
сокращение
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
Компании
Teva Teva Pharmaceutical Industries — израильская фармацевтическая компания, крупнейший в мире производитель непатентованных лекарственных средств (дженериков).
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20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
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