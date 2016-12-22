Teva оштрафована на общую сумму 519 млн долл. за коррупцию за рубежом

Крупнейший в мире производитель дженериков – израильская фармацевтическая компания Teva Pharmaceutical Industries Ltd. и ее российское подразделение Teva LLC (Teva Russia) согласились заплатить более 283 млн долл. долл. в рамках урегулирования обвинений в подкупе должностных лиц в России, на Украине и в Мексике, говорится в заявлении Минюста США. Таким образом, компания нарушила закон США о коррупции за рубежом (FCPA).

С заявлением выступили помощник генерального прокурора США Лесли Колдуэлл, помощник директора департамента криминальных расследований ФБР Стивен Ричардсон и помощник ответственного оперативного сотрудника офиса ФБР в Майами Уильям Маддалена.

В Teva признали, что топ-менеджеры и сотрудники Teva Russia давали взятки высокопоставленному чиновнику в целях использования его влияния при госзакупках препарата для лечения рассеянного склероза Copaxone. В 2010–2012 гг. объем продаж Copaxone в рамках госзакупок в России превысил 200 млн долл. Коррумпированный чиновник заработал около 65 млн долл.

Teva также призналась в даче взяток высокопоставленному чиновнику Минздрава Украины за помощь в регистрации препаратов компании в стране. В 2001–2012 годах чиновник получил в общей сложности 200 тыс. долл.

Компания также подтвердила дачу вяток мексиканским врачам. работающим в государственных медицинских учреждениях, за продвижение препарата Copaxone..

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) издала приказ о запрещении продолжения противоправных действий компанией Teva. Компания согласилась выплатить около 263 млн долл. в качестве возврата незаконно полученного дохода.

Общая сумма штрафов составила 519 млн долл.