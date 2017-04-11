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Teva ищет покупателя на подразделение препаратов для женского здоровья

11.04.2017

Израильская фармацевтическая компания Teva Pharmaceutical Industries Ltd. не исключает возможность продажи подразделения по разработке препаратов для женского здоровья, сообщает израильская газета Globes со ссылкой на агентство Bloomberg. Сумма сделки может составить около 2 млрд долл. Таким образом компания надеется снизить долговое бремя.

В 2010 г. Teva купила этот бизнес у Merck Serono за 265 млн евро.

В 2014 г. сообщалось, что Teva прекращает разработку препаратов для женского здоровья, чтобы сосредоточиться на других направлениях.

Для поиска потенциального покупателя Teva привлекла экспертов банка Morgan Stanley.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
Компании
Teva Teva Pharmaceutical Industries — израильская фармацевтическая компания, крупнейший в мире производитель непатентованных лекарственных средств (дженериков).
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