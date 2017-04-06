Takeda запускает крупнейшее исследование вакцины против лихорадки Денге

Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical запускает исследование вакцины от лихорадки Денге, в котором примут участие 20 тыс. человек, сообщает Reuters. Данное клиническое исследование станет крупнейшим в истории.

В исследовании примут участие более 20 тыс. детей и подростков из 8 стран Латинской Америки и Азии, где это заболевание наиболее распространено. Первые результаты ожидаются в 2018 г.

Ежегодно от лихорадки Денге умирают около 20 тыс. человек. Вакцину Dengvaxia от этого заболевания выпускает французская фармкомпания Sanofi.

В ноябре 2016 г. Takeda объявила о том, что инвестирует более 100 млн евро в строительство завода в городе Зинген (Германия) для производства вакцины от лихорадки Денге.