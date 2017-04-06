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Takeda запускает крупнейшее исследование вакцины против лихорадки Денге

06.04.2017

Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical запускает исследование вакцины от лихорадки Денге, в котором примут участие 20 тыс. человек, сообщает Reuters. Данное клиническое исследование станет крупнейшим в истории.

В исследовании примут участие более 20 тыс. детей и подростков из 8 стран Латинской Америки и Азии, где это заболевание наиболее распространено. Первые результаты ожидаются в 2018 г.

Ежегодно от лихорадки Денге умирают около 20 тыс. человек. Вакцину Dengvaxia от этого заболевания выпускает французская фармкомпания Sanofi.

В ноябре 2016 г. Takeda объявила о том, что инвестирует более 100 млн евро в строительство завода в городе Зинген (Германия) для производства вакцины от лихорадки Денге.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
вакцина
Takeda Pharmaceutical Co.
лихорадка Денге
Компании
Takeda Такеда Россия-СНГ входит в состав Takeda Pharmaceutical Company Limited (Takeda) с сентября 2011 года. Как крупнейшая фармацевтическая компания в Японии и один из мировых лидеров индустрии, Takeda придерживается стремления к улучшению здоровья пациентов по всему миру путем внедрения ведущих инноваций в области медицины.
Фармвестник-ТВ
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
Current issue #11, 2017
Дело чести
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