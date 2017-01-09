Takeda приобретает Ariad Pharmaceuticals за 5,2 млрд долл.

Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical Company Limited подписала соглашение о приобретении американской Ariad Pharmaceuticals, Inc., говорится на сайте Takeda. Сумма сделки составляет 5,2 млрд долл. (24 долл. за акцию). Сделку, одобренную советами директоров обеих компаний, планируется завершить к концу февраля 2017 г. после соблюдения необходимых условий.

В результате сделки Takeda получает права на два инновационных препарата для таргетной терапии онкозаболеваний – brigatinib и Iclusig.

Brigatinib предназначен для лечения немелкоклеточного рака легкого у отдельных категорий пациентов. Iclusig применяется для лечения онкогематологических заболеваний, в т.ч. хронического миелолейкоза и разных форм острого лимфобластного лейкоза.