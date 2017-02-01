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Лента · В мире
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Takeda и далее будет повышать цены в США

01.02.2017

Крупнейшая японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceuticals Co заявила о том, что она сохранит ценовую модель в США, невзирая на требования президента Дональда Трампа к фармкомпаниям снижать цены на лекарства, сообщает Reuters.

Как отметил исполнительный директор Takeda Кристоф Уэбер, компания в течение многих лет проводила разумную ценовую политику в США и будет придерживаться ее и в дальнейшей деятельности на американском рынке. Takeda будет повышать цены на свои препараты в пределах однозначных процентных показателей.

На долю США приходится треть выручки от продажи лекарственных препаратов японской компании.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Takeda Pharmaceutical Co.
Компании
Takeda Такеда Россия-СНГ входит в состав Takeda Pharmaceutical Company Limited (Takeda) с сентября 2011 года. Как крупнейшая фармацевтическая компания в Японии и один из мировых лидеров индустрии, Takeda придерживается стремления к улучшению здоровья пациентов по всему миру путем внедрения ведущих инноваций в области медицины.
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