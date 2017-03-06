Суд оправдал Johnson & Johnson по делу о продукции с содержанием талька

Американский производитель товаров для здоровья, в т.ч. лекарственных средств – компания Johnson & Johnson заявила о том, что суд штата Миссури вынес вердикт в ее пользу по последнему обвинению фирмы в том, что ее продукция с содержанием талька повышает риск развития рака яичников, сообщает Reuters.

Жительница штата Теннесси Нора Дэниелс подала в суд на американскую компанию, обвинив ее в том, что в результате использования детской присыпки Johnson & Johnson с содержанием талька у нее развился рак яичников.

Как заявили представители компании, решение суда основано на результатах многочисленных исследований, cогласно которым применение косметического талька не представляет никакой опасности для жизни и здоровья человека.

Ранее суд трижды встал на сторону пострадавших, обязав компанию выплатить им в общей сложности 195 млн долл. Более 2500 исков против Johnson & Johnson находятся на рассмотрении суда.