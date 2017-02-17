Stada получила третье предложение о приобретении

Немецкая фармацевтическая компания Stada Arzneimittel подтвердила получение третьего предложения о приобретении по цене 58 евро (61,75 долл.) за акцию, сообщает FirstWord Pharma.

В Stada отметили, что в настоящее время рассматриваются все варианты дальнейшего развития событий в интересах компании.

Несколькими днями назад Stada подтвердила получение двух необязательных предложений о покупке от честных инвестиционных фондов Cinven Partners LLP и Advent International Corporation. Cinven предложила 56 евро (59,63 долл.) за акцию, Advent готов предложить 58-60 евро.

По словам информированного источника, третьим претендентом на приобретение Stada также является частный инвестиционный фонд, возможно, Bain Capital.

Аналитик DZ Bank Томас Мауль полагает, что в случае ценовой войны цена за акцию Stada может составить до 63 евро (67,07 долл.). При этом он считает, что справедливая цена составляет 57,70 евро (61,21 долл.) за акцию.