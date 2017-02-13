Stada получила два предложения о приобретении

Немецкая фармацевтическая компания Stada Arzneimittel подтвердила получение двух необязательных предложений о приобретении, в т.ч. от частного европейского инвестиционного фонда Cinven, который озвучил сумму 3,6 млрд евро (56 евро на акцию), сообщает Financial Times. Цена за акцию составляет 15%-ю премию к цене закрытия 10 февраля.

Хотя Stada не озвучила название второго потенциального покупателя, ими, по словам информированных источников, могут быть частные инвестиционные компании Advent, Bain Capital, CVC и Permira.

Как отметили в компании, в настоящее время предложения рассматриваются и пока еще невозможно прогнозировать сделку с Cinven или с другим потенциальным покупателем.

Годом ранее активист-инвестор Active Ownership, являющийся одним из крупнейших акционеров Stada, инициировал успешную кампанию по замене председателя и пяти членов Совета директоров. В то время Active Ownership обвинили в попытке организации продажи компании.

В августе 2016 г. Stada объявила об отставке Хартмута Рецлаффа с поста председателя Совета директоров. Ранее он оставил должность исполнительного директора компании в связи с состоянием здоровья.

Его преемник Маттиас Виденфельс в ноябре 2016 г. заявил, что Stada может выставить себя на продажу и что независимость более не является целью.