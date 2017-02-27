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Stada начинает отбор заявок о приобретении

27.02.2017

Немецкая фармацевтическая компания Stada Arzneimittel объявила о начале отбора заявок после получения трех предложений о приобретении, сообщает FirstWord Pharma.

Как говорится в заявлении Stada, с этой целью создан специальный информационный зал для проведения заинтересованными сторонами комплексного аудита компании.

Недавно Stada подтвердила получение третьего, на этот раз обязательного, предложения от частного инвестиционного фонда Advent International, сумма которого составляет 3,6 млрд евро (3,8 млрд долл.) или 58 евро (81,26 долл.) в пересчете на акцию.

До этого Stada получила два необязательных предложения, в т.ч. от частного инвестиционного фонда Cinven в сумме 56 евро (59, 15 долл.) за акцию. Второе предложение было от частного инвестиционного фонда Bain Capital.

В Stada отметили, что компания открыта для предложений и от других заинтересованных сторон и что все потенциальные покупатели получат равные возможности для презентации своих планов в отношении компании.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Stada
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22.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #2
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