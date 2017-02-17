Spiriva Respimat одобрен для применения с 6 лет

FDA расширило применение ингалятора Spiriva Respimat немецкой фармкомпании Boehringer Ingelheim, сообщает Pharmacy Times. Теперь препарат может использоваться для лечения бронхиальной астмы у пациентов с 6 лет.

Препарат был одобрен в качестве дополнительной терапии на основе результатов клинических исследований, в ходе которых была продемонстрирована эффективность и безопасность лекарственного средства для терапии детей.

Изначально FDA одобрило Spiriva Respimat в сентябре 2015 года для лечения пациентов с 12 лет. Препарат также одобрен для терапии хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).