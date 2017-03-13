Скотт Готтлиб лидирует среди кандидатов на пост главы FDA

Бывший заместитель комиссара FDA Скотт Готтлиб является наиболее вероятным кандидатом на пост руководителя ведомства среди других кандидатов, поддерживаемых Президентом США Дональдом Трампом, сообщают различные СМИ со ссылкой на информированные источники.

Некоторые из источников утверждают, что о назначении может быть объявлено уже в ближайшие дни.

Скотт Готтлиб занимал руководящие должности в FDA при администрации бывшего президента США Джорджа Буша-младшего. Он последовательно выступал за снижение цен на рецептурные препараты за счет модернизации процесса рассмотрения заявок и расширения доступа к дженерикам.

В FDA он занимал должность заместителя руководителя по медицинским и научным вопросам, а также координировал взаимодействие управления с Белым домом и Министерством управления и социального обеспечения США.

С 2010 г. Скотт Готтлиб входил в состав совета по научно-исследовательской деятельности британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline, а до этого был одним из руководителей онконаправления компании. В настоящее время он является консультантом по онкопрепаратам американской фармкомпании Bristol-Myers Squibb. С 2009 г. по 2016 г. он выступал в качестве консультанта в компании Vertex Pharmaceuticals. Кроме того, номинант является членом советов директоров компаний Daiichi Sankyo и Tolero Pharmaceuticals.

Тесные связи Скотта Готтлиба с фармотраслью вызывают опасения у ряда экспертов, которые считают неизбежным возникновение конфликта интересов.

Как отметил директор по исследованиям в области здравоохранения неправительственной организации Public Citizen Майкл Кароме, номинант Дональда Трампа слишком повязан с фармотраслью, и его назначение приведет к тому, что решения будут приниматься в пользу отрасли, а не пациентов.