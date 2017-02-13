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«СК-Фармация» оштрафована на 1,3 млрд тенге за злоупотребление доминирующим положением

13.02.2017
Фото: sk-pharmacy.kz

По сообщению Министерства национальной экономики Республики Казахстан антимонопольным органом страны выявлен факт злоупотребления доминирующим положением ТОО «СК-Фармация», единого дистрибьютора по закупке и обеспечению населения лекарственными средствами в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).

Установлено, что ТОО «СК-Фармация» в период с 2010-го по 2015 год проводило закупку логистических услуг по доставке лекарственных средств единым лотом, ограничивая тем самым доступ другим субъектам рынка, что привело не только к ограничению конкуренции на рынке, но и, возможно, к завышению стоимости самих услуг.

Расследование в отношении единого дистрибьютора велось с октября по декабрь 2016 года. В феврале завершились судебные процессы, по итогам которых было принято решение о наложении на ТОО «СК-Фармация» административного штрафа в размере 1,3 млрд тенге.

По словам зам. председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ Рустама Ахметова, завершено расследование уже в отношении поставщиков услуг по хранению и транспортировке лекарственных средств.

«Расследование завершено, материалы направлены в суд», – сообщил Рустам Ахметов.

Вероятно, речь идет о трех казахстанских фирмах: ТОО «Стофарм» (Костанай), ТОО КФК «Медсервис Плюс» (Алматы) и ТОО ФК «Ромат» (Павлодар). В 2010 году победителем тендера по логистике ЛС стало ТОО «Стофарм», заключившее субподрядные договоры с двумя другими фармацевтическими компаниями на поставку логистических услуг. Три компании, поделив между собой 16 регионов страны (и бюджетные деньги), осуществляли доставку лекарств и медизделий в рамках ГОБМП по всем больницам страны. В последующие годы между компаниями менялось лишь соотношение числа регионов.

Ни одна компания в Казахстане ни в 2010 году, ни в настоящее время не владеет складами, мощность которых позволяла бы осуществлять хранение и доставку лекарств по всей стране. На вопрос, будут ли отменены лоты в результате выявленных нарушений, Рустам Ахметов ответил, что уже заключенные договоры с поставщиками пока не отменены: «На текущий момент у "СК-Фармация" есть предложение о завершении исполнения этих договоров и перезаключении их в будущем уже по другой системе закупок».

Автор: Елена Сон, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Казахстан
ТОО "СК-Фармация"
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06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
02.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #1
СВЕЖИЙ НОМЕР
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Вагончик тронулся
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