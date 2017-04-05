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Лента · В мире
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Сирия производит 90% необходимых лекарств

05.04.2017

Несмотря на войну, Сирия до сих пор производит 90% необходимых в стране лекарственных препаратов, сообщает новостное агентство Tasnim News Agency со ссылкой на заявление руководителя крупнейшей больницы в Дамаске д-ра Эссама Закарии.

По его словам, до войны страна не только почти полностью обеспечивала себя лекарствами, но и экспортировала фармпродукцию в 90 стран мира.

Он также отметил, что фармацевтические предприятия, в основном, расположены на севере страны, где идут широкомасштабные боевые действия, и подвергаются атакам.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
фармпроизводство
Сирия
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20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
Current issue #11, 2017
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