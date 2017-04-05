Сирия производит 90% необходимых лекарств

Несмотря на войну, Сирия до сих пор производит 90% необходимых в стране лекарственных препаратов, сообщает новостное агентство Tasnim News Agency со ссылкой на заявление руководителя крупнейшей больницы в Дамаске д-ра Эссама Закарии.

По его словам, до войны страна не только почти полностью обеспечивала себя лекарствами, но и экспортировала фармпродукцию в 90 стран мира.

Он также отметил, что фармацевтические предприятия, в основном, расположены на севере страны, где идут широкомасштабные боевые действия, и подвергаются атакам.