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Shire Pharmaceuticals заплатит 350 млн долл. за нарушение Закона о коррупции за рубежом

12.01.2017

Ирландская фармацевтическая компания Shire Pharmaceuticals заплатит 350 млн долл. в рамках урегулирования обвинений в подкупе врачей, сообщает International Business Times UK со ссылкой на Минюст США.

Как говорится в заявлении Минюста, компания платила наличные средства, оплачивала отдых и применяла другие виды поощрения врачей с целью увеличения продаж препарата для лечения диабетической стопы Dermagraft.

Кроме того, по словам представителя Минюста, компания продвигала Dermagraft для применения по незарегистрированным показаниям.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Shire Plc
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Фармвестник-ТВ
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
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