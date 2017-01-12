Shire Pharmaceuticals заплатит 350 млн долл. за нарушение Закона о коррупции за рубежом

Ирландская фармацевтическая компания Shire Pharmaceuticals заплатит 350 млн долл. в рамках урегулирования обвинений в подкупе врачей, сообщает International Business Times UK со ссылкой на Минюст США.

Как говорится в заявлении Минюста, компания платила наличные средства, оплачивала отдых и применяла другие виды поощрения врачей с целью увеличения продаж препарата для лечения диабетической стопы Dermagraft.

Кроме того, по словам представителя Минюста, компания продвигала Dermagraft для применения по незарегистрированным показаниям.