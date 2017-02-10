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Сенаторы США заинтересовались повышением цены на автоинжектор Evzio

10.02.2017

Сенатор США и член Демократической партии Клэр Маккэскилл попросила американскую фармкомпанию Kaleo Pharmaceuticals объяснить повышение цены на устройство, применяющееся при передозировках опиоидов, более, чем на 550%, сообщает Reuters. В настоящее время цена на Evzio составляет 4500 долл.

Evzio является автоматическим инжектором с дозой препарата Naloxone, предназначенного для лечения передозировки опиоидов. В 2014 году цена на Evzio cоставляла 690 долл.

В письме, подписанном 30 сенаторами США, компанию просят объяснить столь значительное повышение цены.

Ранее сенатор США и член Демократической партии Эми Клобушар направила Kaleo письмо с тем же вопросом.

Генеральный директор компании Спенсер Уильямсон сообщил о том, что американцам, имеющим рецепт на лекарственное средство и страховое покрытие, а также гражданам без страховки, годовой доход которых не превышает 100 тыс. долл., не придется платить за Evzio из своего кармана. Остальные пациенты смогут купить лекарственное средство за 360 долл.

В январе 2017 года Kaleo заявила о намерении возобновить продажу автоинжектора Auvi-Q. Для миллионов пациентов (людей с коммерческим страхованием и пациентов, годовой доход которых составляет менее 100 тыс. долл.) препарат будет бесплатным, однако страховым компаниям придется заплатить 4500 долл. за упаковку из двух автоинжекторов.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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