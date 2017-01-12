Сенат США проголосовал за начало отмены Закона о доступном медицинском обслуживании

Американский Сенат 51 голосом против 48 проголосовал за начало процесса по отмене Закон о доступном медицинском обслуживании (Obamacare), сообщает Reuters. Днем ранее к немедленной отмене Obamacare призвал избранный президент Дональд Трамп.

В ближайшее время американские ведомства должны подготовить соответствующий законопроект, передает Reuters.

Резолюция будет направлена в палату представителей, которая должна принять решение 13 января.

Дональд Трамп назначил руководителем Министерства здравоохранения и социального обеспечения республиканца Тома Прайса, который является противником Obamacare.