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Seattle Genetics сможет продолжить клинические исследования противоопухолевого препарата

07.03.2017

Американская фармкомпания Seattle Genetics заявила о том, что FDA сняло временный запрет на проведение клинических исследований экспериментального препарата для лечения онкологических заболеваний vadastuximab talirine, сообщает Reuters.

Временный запрет на проведение исследований vadastuximab talirine был наложен FDA в связи со смертью четырех пациентов.

FDA разрешило Seattle Genetics продолжить исследования на основании того, что компания предприняла меры по усилению безопасности клинических исследований.

Таким образом, исследования vadastuximab talirine с участием пациентов с острым миелолейкозом будут продолжены.

Ранее vadastuximab talirine получил от FDA и EMA статус орфанного препарата. Также оценивается возможность терапии данным лекарственным средством пациентов с миелодиспластическим синдромом.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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