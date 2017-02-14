Seattle Genetics приобретает у Immunomedics права на экспериментальный препарат

Американская биотехнологическая компания Immunomedics подписала лицензионное соглашение с Seattle Genetics о передаче прав на экспериментальный противоопухолевый препарат, сообщает Pharmaceutical Business Review.

По условиям соглашения Seattle Genetics займется разработкой, финансированием, производством и коммерциализацией экспериментального препарата для лечения солидных опухолей IMMU-132.

Кроме того, Seattle проведет III фазу клинических исследований IMMU-132, в ходе которых оценит эффективность и безопасность препарата для терапии пациентов с метастатическим трижды негативным раком молочной железы, а также направит в FDA заявку на получение препаратом статуса ускоренного рассмотрения. Препарат будет разрабатываться для применения и по другим показаниям: для лечения уротелиальной карциномы, мелкоклеточного и немелкоклеточного рака легкого.

Immunomedics получит 250 млн долл. в качестве авансового платежа, а также поэтапные платежи в размере 1,7 млрд долл и роялти с продаж.

Сделка завершится в первом квартале 2017 года.