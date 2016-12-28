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Sanofi судится с Novo Nordisk в США

28.12.2016

Французская фармацевтическая компания Sanofi направила иск в Окружной суд штата Нью-Джерси против датской Novo Nordisk, обвинив ее в ложной информации относительно доступности своих противодиабетических препаратов в США, сообщает агентство Reuters.

По словам истца, в своих рекламных материалах Novo Nordisk утверждает, что препараты Lantus и Toujeo перестанут быть доступными многим американским пациентам с января 2017 г., поскольку компания по управлению льготным обеспечением лекарствами CVS Caremark отказалась покрывать их стоимость. В связи с этим датская компания призывает пациентов переходить на ее препарат Tresiba.

Sanofi требует возмещения ущерба, сумма которого не разглашается, и отзыва рекламных материалов по Tresiba.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Novo Nordisk
Sanofi
Компании
Novo Nordisk Ново Нордиск (Novo Nordisk) — глобальная фармацевтическая компания с 90-летней историей инноваций и мировой лидер в разработке и производстве препаратов для лечения сахарного диабета. Компания также занимает ведущие позиции в таких областях, как управление гемостазом, терапия гормоном роста и заместительная гормональная терапия для женщин. Штаб-квартира «Ново Нордиск» расположена в Дании. Более 38 000 сотрудников трудятся в 75 филиалах компании по всему миру, а ее продукция поставляется в 180 стран.
Sanofi Sanofi (до лета 2011 года Sanofi-Aventis) — диверсифицированная фармацевтическая компания. Является одной из лидирующих мировых фармацевтических корпораций. Sanofi-Aventis работает более, чем в ста странах. Штаб-квартира компании находится в Париже.
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19.12 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
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2017
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