Sanofi продаст ряд активов для одобрения сделки по приобретению активов Boehringer Ingelheim

Французская фармацевтическая компания Sanofi согласилась продать права на 5 препаратов в Европе другой французской компании – Ipsen за 83 млн евро (88 млн долл.), чтобы удовлетворить требования Еврокомиссии для приобретения безрецептурного бизнеса немецкой Boehringer Ingelheim, сообщает MarketWatch.

По условиям соглашения, Ipsen приобретет права на анальгетик, спазмолитик, слабительное средство и два отхаркивающих препарата на 8 европейских рынках. Производство этих продуктов будет отдано на аутсорсинг.