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Sanofi продаст ряд активов для одобрения сделки по приобретению активов Boehringer Ingelheim

13.02.2017

Французская фармацевтическая компания Sanofi согласилась продать права на 5 препаратов в Европе другой французской компании – Ipsen за 83 млн евро (88 млн долл.), чтобы удовлетворить требования Еврокомиссии для приобретения безрецептурного бизнеса немецкой Boehringer Ingelheim, сообщает MarketWatch.

По условиям соглашения, Ipsen приобретет права на анальгетик, спазмолитик, слабительное средство и два отхаркивающих препарата на 8 европейских рынках. Производство этих продуктов будет отдано на аутсорсинг.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Boehringer Ingelheim
Sanofi
Компании
Boehringer Ingelheim Boehringer Ingelheim — немецкая фармацевтическая компания. Основана в 1885 году в Ингельхайме (земля Рейнланд-Пфальц) немецким химиком Альбертом Берингером для производства винной кислоты
Sanofi Sanofi (до лета 2011 года Sanofi-Aventis) — диверсифицированная фармацевтическая компания. Является одной из лидирующих мировых фармацевтических корпораций. Sanofi-Aventis работает более, чем в ста странах. Штаб-квартира компании находится в Париже.
Фармвестник-ТВ
13.02 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
02.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #1
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №4
Вагончик тронулся
Гибрид на старте
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