Sanofi приобрела у ImmuNext права на препарат для лечения аутоиммунных заболеваний

Французская фармацевтическая компания Sanofi заключила соглашение с американской ImmuNext о лицензировании прав на разработку и коммерциализацию экспериментального препарата INX-021, который потенциально будет использоваться для лечения ряда аутоиммунных заболеваний, в том числе волчанки и рассеянного склероза, сообщает PharmaTimes.

INX-021 является моноклональным антителом к CD40L. В настоящее время препарат находится на стадии доклинических исследований.

Исследователи обеих компаний будут сотрудничать в целях проведения клинических исследований препарата. По условиям соглашения, ImmuNext может получить 500 млн долл. в качестве поэтапных платежей, а также роялти с продаж.