Sanofi Pasteur заплатит 19,8 млн долл. за завышение цен на лекарства

Подразделение по производству вакцин Sanofi Pasteur французской компании Sanofi согласилось заплатить 19,8 млн долл. в целях урегулирования обвинения в завышении цен на лекарственные средства для Министерства по делам ветеранов США, пишет Reuters.

Сообщается, что компания завышала цены с 2002 по 2011 г. В 2012 г. Sanofi Pasteur заявила о том, что была допущена ошибка в расчетах, ввиду которой цены на определенные препараты для Министерства по делам ветеранов США были завышены.

По словам пресс-секретаря Sanofi, для урегулирования данного вопроса компания добросовестно сотрудничала с правительством.