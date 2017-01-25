Sanofi и Boehringer Ingelheim подтвердили закрытие сделки по обмену активами

Французская фармаце6втическая компания Sanofi и немецкая Boehringer Ingelheim завершили сделку по обмену активами ветеринарного бизнеса Sanofi (Merial) и бизнеса безрецептурных препаратов (CHC) Boehringer Ingelheim, говорится в пресс-релизе. Сделка была закрыта на большинстве рынков 1 января 2017 года. Успешный обмен активами стал результатом эксклюзивных переговоров, которые начались в декабре 2015 года.

Закрытие сделки по приобретению бизнеса Merial в Мексике и обмена бизнеса Merial и бизнеса безрецептурных препаратов в Индии было отсрочено из-за необходимости получения определенных разрешений регуляторных органов. Ожидается, что они будут получены в начале 2017 года.