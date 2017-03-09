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Sanofi готовится к продаже европейского дженерикового бизнеса

09.03.2017

Французская фармацевтическая компания Sanofi к концу марта намерена пригласить советников для осуществления сделки по продаже дженерикового бизнеса в Европе, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники. По словам источников, аукцион может быть объявлен в конце лета. Сумма сделки может составить более 2 млрд евро (2,1 млрд долл.). Окончательное решение по составу группы советников ожидается в течение 2 недель.

В январе 2017 г. Sanofi объявила о том, что завершит продажу европейского дженерикового бизнеса к концу 2018 г. При этом компания намерена сохранить и развивать этот бизнес в других регионах, в т.ч. в развивающихся странах.

В 2015 г. объем продаж дженериков Sanofi в Европе составил около 1 млрд евро.

Представитель Sanofi от комментариев отказался.

Выход Sanofi из европейского дженерикового бизнеса уже заинтересовал крупные инвестиционные компании, готовые вложить средства в активы в области здравоохранения, которые имеют хорошие перспективы для роста.

В настоящее время частные инвестиционные компании Advent, Cinven и Permira ведут переговоры с немецкой фармкомпанией Stada Arzneimittel о ее приобретении, оценивая компанию более чем в 3,5 млрд евро.

По мнению источников, Sanofi может дать хороший шанс тем, кому не удастся приобрести Stada.

Другие частные инвестиционные компании, в частности CVC Capital Partners и PAI Partners уже закрепились на дженериковом рынке, приобретя итальянскую Doc Generici и французскую Ethypharm соответственно.

Источники полагают, что крупные дженериковые компании, в т.ч. израильская Teva, уже имеют достаточную долю на рынке и не будут выступать с предложениями о приобретении европейского дженерикового бизнеса Sanofi. Что касается Teva, то она уже купила дженериковый бизнес у Allergan за 40,5 млрд долл.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
дженерики
Sanofi
Компании
Sanofi Sanofi (до лета 2011 года Sanofi-Aventis) — диверсифицированная фармацевтическая компания. Является одной из лидирующих мировых фармацевтических корпораций. Sanofi-Aventis работает более, чем в ста странах. Штаб-квартира компании находится в Париже.
Teva Teva Pharmaceutical Industries — израильская фармацевтическая компания, крупнейший в мире производитель непатентованных лекарственных средств (дженериков).
Фармвестник-ТВ
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
06.03 «У редакционного камина» с Искрой Рейч
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №7
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