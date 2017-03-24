Sanofi близка к приобретению американской биотехнологической компании Flexion

Французская фармацевтическая компания Sanofi ведет переговоры о приобретении американской биотехнологической компании Flexion Therapeutics, специализирующейся на разработке препаратов для лечения артритов, сообщает FiercePharma со ссылкой на информированные источники. Сумма потенциальной сделки может превысить 1 млрд долл.

Разработанный американской компанией инъекционный препарат для лечения остеоартрита коленного сустава Zilretta находится на рассмотрении FDA. Решение по нему ожидается в октябре 2017 г.

В случае успеха препарат пополнит собственный портфель противоартритных препаратов Sanofi, включающий инъекционный препарат для лечения остеоартрита Synvisc.

По словам источников, сделка может и не состояться.

Представитель Flexion Therapeutics от комментариев отказался.

Аналитики прогнозируют, что в случае одобрения ежегодный объем продаж Zilretta может составить 500–600 тыс. долл.