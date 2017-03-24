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Sanofi близка к приобретению американской биотехнологической компании Flexion

24.03.2017

Французская фармацевтическая компания Sanofi ведет переговоры о приобретении американской биотехнологической компании Flexion Therapeutics, специализирующейся на разработке препаратов для лечения артритов, сообщает FiercePharma со ссылкой на информированные источники. Сумма потенциальной сделки может превысить 1 млрд долл.

Разработанный американской компанией инъекционный препарат для лечения остеоартрита коленного сустава Zilretta находится на рассмотрении FDA. Решение по нему ожидается в октябре 2017 г.

В случае успеха препарат пополнит собственный портфель противоартритных препаратов Sanofi, включающий инъекционный препарат для лечения остеоартрита Synvisc.

По словам источников, сделка может и не состояться.

Представитель Flexion Therapeutics от комментариев отказался.

Аналитики прогнозируют, что в случае одобрения ежегодный объем продаж Zilretta может составить 500–600 тыс. долл.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Sanofi
Компании
Sanofi Sanofi (до лета 2011 года Sanofi-Aventis) — диверсифицированная фармацевтическая компания. Является одной из лидирующих мировых фармацевтических корпораций. Sanofi-Aventis работает более, чем в ста странах. Штаб-квартира компании находится в Париже.
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13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
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