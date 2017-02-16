Sandoz намерена удвоить продажи в Японии к 2022 г.

Швейцарская фармацевтическая компания Sandoz (дженериковое подразделение Novartis) объявила о планах вдвое увеличить объем продаж в Японии к 2022 г., сообщает FirstWord Pharma.

На фоне заявлений японского правительства о намерении довести долю дженериков на рынке до 80% к 2020 г. Sandoz планирует ускорить вывод на рынок новых препаратов, в основном для лечения онкозаболеваний, расстройств ЦНС и биосимиляров.

По прогнозу Sandoz, до 2022 г. компания выведет на японский рынок 70 новых дженериков, на долю которых придется 40% объема продаж в стране.