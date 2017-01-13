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Руководители фармкомпаний выступили за гендерное равенство в индустрии

13.01.2017

Руководители более 100 биофармацевтических компаний подписали открытое письмо, выступив за участие женщин в индустрии, сообщает FierceBiotech.

Письмо было подписано руководителями таких компаний, как американские AbbVie, Eli Lilly, Johnson & Johnson, немецкая Bayer, швейцарская Novartis, французская Sanofi и др. Письмо нацелено на принятие мер по увеличению числа женщин в биофарме и на устранение предубеждений, которые мешают этому.

Пункты письма включают в себя создание деклараций, провозглашающих, что гендерное разнообразие является приоритетом. Кроме того, предлагается пересмотреть практику приема людей на работу, а также провести обучение специалистов по подбору персонала, направленное на достижение гендерного равенства. Также письмо затрагивает вопросы продвижения женщин на руководящие должности.

В настоящее время соотношение числа мужчин и женщин в руководстве биофармацевтических составляет 10 к 1. Более половины советов директоров состоят исключительно из мужчин.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
фармотрасль
Компании
AbbVie AbbVie – американская биофармацевтическая компания, основана 1 января 2013 г. после разделения Abbott Laboratories. AbbVie котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), на бирже NYSE Euronext Paris, начиная с 2 января 2013 года, под символом «ABBV». Штаб-квартира в городе Северный Чикаго, штат Иллинойс.
Eli Lilly Eli Lilly and Company – глобальная фармацевтическая компания, основанная в 1876 г. химиком-фармацевтом, героем Гражданской войны в США полковником Элаем Лилли и названная в его честь. Штаб-квартира расположена в г. Индианаполис, штат Индиана.
Johnson & Johnson Johnson & Johnson (рус. Джонсон энд Джонсон) — американская компания, крупный производитель косметических и санитарно-гигиенических товаров, а также медицинского оборудования. Входит в список Fortune 1000. Штаб-квартира — в городе Нью-Брансуик, штат Нью-Джерси (США).
Novartis Novartis International AG — транснациональная фармацевтическая корпорация, второй по размерам рыночной доли в Европе производитель фармацевтических препаратов. Компания работает в 140 странах со Штаб-квартирой в Базеле, Швейцария.
Sanofi Sanofi (до лета 2011 года Sanofi-Aventis) — диверсифицированная фармацевтическая компания. Является одной из лидирующих мировых фармацевтических корпораций. Sanofi-Aventis работает более, чем в ста странах. Штаб-квартира компании находится в Париже.
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Фармвестник-ТВ
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
2017
Болеем за наших
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