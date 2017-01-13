Руководители фармкомпаний выступили за гендерное равенство в индустрии

Руководители более 100 биофармацевтических компаний подписали открытое письмо, выступив за участие женщин в индустрии, сообщает FierceBiotech.

Письмо было подписано руководителями таких компаний, как американские AbbVie, Eli Lilly, Johnson & Johnson, немецкая Bayer, швейцарская Novartis, французская Sanofi и др. Письмо нацелено на принятие мер по увеличению числа женщин в биофарме и на устранение предубеждений, которые мешают этому.

Пункты письма включают в себя создание деклараций, провозглашающих, что гендерное разнообразие является приоритетом. Кроме того, предлагается пересмотреть практику приема людей на работу, а также провести обучение специалистов по подбору персонала, направленное на достижение гендерного равенства. Также письмо затрагивает вопросы продвижения женщин на руководящие должности.

В настоящее время соотношение числа мужчин и женщин в руководстве биофармацевтических составляет 10 к 1. Более половины советов директоров состоят исключительно из мужчин.