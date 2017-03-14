Roche и Bavarian Nordic тестируют комбинацию для лечения рака мочевого пузыря

Швейцарская фармацевтическая компания Roche совместно с датской Bavarian Nordic намерены оценить эффективность и безопасность применения Tecentriq производства Roche в комбинации с экспериментальной противораковой вакциной Bavarian Nordic CV301 для лечения рака мочевого пузыря, сообщает Pharma Times.

В ходе II фазы клинического исследования, которую проведет Bavarian Nordic, фармпроизводители оценят возможность применения Tecentriq в комбинации с CV301, а также сопоставят полученные результаты с использованием только Tecentriq. В исследовании примут участие пациенты, страдающие от местнораспространенной или метастатической уротелиальной карциномы, болезнь которых прогрессировала в процессе или после химиотерапии препаратами платины.

CV301 воздействует на антигены CEA и MUC1, которые экспрессируются на поверхности некоторых опухолевых клеток.

По условиям соглашения, Roche предоставит Bavarian Nordic препарат Tecentriq для проведения II фазы клинических исследований.

Также Bavarian Nordic совместно с компанией Bristol-Myers Squibb оценивают эффективность и безопасность применения CV301 в комбинации с Opdivo для лечения рака легкого.