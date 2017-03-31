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Рикардо Марек назначен новым президентом подразделения Takeda «Развивающиеся рынки»

31.03.2017

Takeda Pharmaceuticals Company Limited объявила сегодня о назначении Рикардо Марека на должность президента подразделения Takeda «Развивающиеся рынки» (EM BU), штаб-квартира в Сингапуре. Он вступит в свою должность с 1 апреля 2017 года и будет руководить пятью регионами в составе EM BU: Азиатско-Тихоокеанский (кроме Японии), Китай, Латинская Америка, Ближний Восток и Африка, и Россия-СНГ. Господин Марек будет напрямую подчиняться Кристофу Веберу, президенту и главному исполнительному директору Takeda, а также входить в состав старшего менеджмента компании.

Господин Марек присоединился к команде Takeda в 2011 году, а в 2013 году стал президентом Takeda Бразилия. В 2014 году на него были возложены обязанности главы региона Латинская Америка (LatAm). Господин Марек будет переведен из офиса в Сан-Паулу (Бразилия) в Сингапур и станет преемником Джайлса Платфорда, назначенного также с 1 апреля 2017 года на пост президента региона Европа и Канада.

«Регион "Развивающиеся рынки" является одним из основных драйверов роста Takeda. Рикардо начинает руководство этим подразделением, добившись успеха в обеспечении устойчивого роста бизнеса в Латинской Америке, а также обладая сильными лидерскими и предпринимательскими качествами», – считает Кристоф Вебер, президент и главный исполнительный директор Takeda, – у Рикардо впечатляющий послужной список, который включает более 15 лет, проведенных на руководящих должностях. Я уверен, что под его началом команда всего региона продолжит успешно работать на благо наших пациентов».

Под руководством господина Марека было завершено несколько стратегических приобретений в регионе LatAm, а также открыто локальное подразделение Takeda Oncolgy, которое обеспечивает пациентам доступ к ряду жизненно важных препаратов компании. Его приверженность сотрудникам и усилия по развитию талантов привели к тому, что подразделения компании, находящиеся в регионе LatAm, были удостоены премий Great Place to Work® и Top Employer®. Господин Марек получил степень MBA университета Сан-Паулу (Бразилия).

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Метки
Takeda Pharmaceutical Co.
Компании
Takeda Такеда Россия-СНГ входит в состав Takeda Pharmaceutical Company Limited (Takeda) с сентября 2011 года. Как крупнейшая фармацевтическая компания в Японии и один из мировых лидеров индустрии, Takeda придерживается стремления к улучшению здоровья пациентов по всему миру путем внедрения ведущих инноваций в области медицины.
Фармвестник-ТВ
31.03 Галерея победителей телевикторины «Профессионалы»
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23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №10
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