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Республиканцы представили план по замене Obamacare

07.03.2017

Республиканская партия США обнародовала план по замене Закона о доступном медицинском обслуживании (Obamacare), сообщает Reuters.

Согласно плану, медицинское страхование станет добровольным: гражданам, которые не приобрели страховку, теперь не придется платить штраф. Однако, по мнению демократов, из-за этого положения цена медобслуживания резко возрастет, что будет выгодно для страховщиков.

Кроме того, республиканцы планируют с 1 января 2020 года ограничить расширение Medicaid, предусмотренное прежней реформой, а также отменить финансирование этой программы.

Еще одно положение предусматривает предоставление гражданам страны налоговых льгот при покупке медицинской страховки.

Также штатам будет выделено 100 млрд долл. на затраты в сфере здравоохранения. По мнению республиканцев, таким образом удастся сократить затраты государства на медобслуживание.

Таким образом, республиканцы решили сохранить два положения Obamacare: страховщики по-прежнему не смогут оставить без страховки людей, страдающих от хронических заболеваний, а американцы в возрасте до 26 лет будут застрахованы в рамках договоров их родителей.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
США
реформа здравоохранения
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