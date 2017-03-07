Республиканцы представили план по замене Obamacare

Республиканская партия США обнародовала план по замене Закона о доступном медицинском обслуживании (Obamacare), сообщает Reuters.

Согласно плану, медицинское страхование станет добровольным: гражданам, которые не приобрели страховку, теперь не придется платить штраф. Однако, по мнению демократов, из-за этого положения цена медобслуживания резко возрастет, что будет выгодно для страховщиков.

Кроме того, республиканцы планируют с 1 января 2020 года ограничить расширение Medicaid, предусмотренное прежней реформой, а также отменить финансирование этой программы.

Еще одно положение предусматривает предоставление гражданам страны налоговых льгот при покупке медицинской страховки.

Также штатам будет выделено 100 млрд долл. на затраты в сфере здравоохранения. По мнению республиканцев, таким образом удастся сократить затраты государства на медобслуживание.

Таким образом, республиканцы решили сохранить два положения Obamacare: страховщики по-прежнему не смогут оставить без страховки людей, страдающих от хронических заболеваний, а американцы в возрасте до 26 лет будут застрахованы в рамках договоров их родителей.