Республиканцы обнародуют законопроект по замене Obamacare на этой неделе

Республиканская партия США представит замену Закона о доступном медицинском обслуживании (Obamacare) уже на этой неделе, сообщает Reuters.

Республиканцы, давно заявившие о намерении реформировать Obamacare, пока не смогли представить детальный план его замены. Демократы выступают против замены Obamacare, утверждая, что это приведет систему здравоохранения США к состоянию хаоса.

В переговорах принимали участие спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан, министр здравоохранения и социальных служб США Том Прайс, директор Административно-бюджетного управления Мик Малвейни, директор совета Белого дома по внутренней политике Эндрю Бремберг и другие.