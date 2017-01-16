Пресс-конференция Дональда Трампа обрушила капитализацию британских и европейских фармкомпаний

Первая после выборов пресс-конференция избранного Президента США Дональда Трампа вызвала падение акций ведущих британских и европейских фармацевтических компаний, сообщает британская газета The Independent. Их рыночная капитализация сократилась на 11,6 млрд фунтов стерлингов. Инвесторы обеспокоены тем, что будущий президент будет проводить политику, которая отрицательно скажется на мировом рынке здравоохранения.

В Великобритании акции AstraZeneca снизились более чем на 1%. Настолько же подешевели акции GlaxoSmithKline. Бумаги зарегистрированной в Ирландии Shire упали на 3,5%.

В Континентальной Европе акции швейцарских Novartis и Roche снизились примерно на 3 и 2% соответственно.

Несколькими днями ранее The Independent сообщала, что акции американских фармацевтических компаний Johnson & Johnson, Pfizer, Merck, Amgen, AbbVie, Bristol-Myers Squibb, Gilead, Celgene и Eli Lilly упали в среднем на 1–5% на фоне пресс-конференции Дональда Трампа, в которой он обвинил фармацевтические компании в безнаказанном установлении высоких цен на лекарства. Кроме того, он выступил за предоставление менеджерам программ Medicare и Medicaid права самостоятельно вести переговоры с фармкомпаниями о ценах на лекарственные препараты и за разрешение импорта более дешевых препаратов из Канады и других развитых стран.