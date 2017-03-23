Препарату компании Shire присвоен статус ускоренного рассмотрения

FDA присвоило экспериментальному препарату для лечения наследственной тромботической микроангиопатии производства ирландской фармацевтической компании Shire статус ускоренного рассмотрения, сообщает Pharma Times.

SHP655 (рекомбинантный ADAMTS13) предназначен для терапии наследственной тромботической микроангиопатии у пациентов с дефицитом ADAMTS13. Данный фермент осуществляет биологическое разрушение фактора фон Виллебранда.

Пока ни одного лекарственного средства для лечения этого заболевания одобрено не было. От наследственной тромботической микроангиопатии страдают около 3-4 тыс. человек во всем мире.

В ближайшее время Shire планирует начать III фазу клинических исследований для оценки эффективности и безопасности лекарственного средства для лечения пациентов, страдающих от тяжелой формы наследственного дефицита ADAMTS13.