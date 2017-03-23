 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №9
Фармреслинг
Весна по заказу
Поставки и подставы
Орел пролетел
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
61

Препарату компании Shire присвоен статус ускоренного рассмотрения

23.03.2017

FDA присвоило экспериментальному препарату для лечения наследственной тромботической микроангиопатии производства ирландской фармацевтической компании Shire статус ускоренного рассмотрения, сообщает Pharma Times.

SHP655 (рекомбинантный ADAMTS13) предназначен для терапии наследственной тромботической микроангиопатии у пациентов с дефицитом ADAMTS13. Данный фермент осуществляет биологическое разрушение фактора фон Виллебранда.

Пока ни одного лекарственного средства для лечения этого заболевания одобрено не было. От наследственной тромботической микроангиопатии страдают около 3-4 тыс. человек во всем мире.

В ближайшее время Shire планирует начать III фазу клинических исследований для оценки эффективности и безопасности лекарственного средства для лечения пациентов, страдающих от тяжелой формы наследственного дефицита ADAMTS13.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
22.03.2017 FDA одобрило препарат Xadago компании Newron Pharmaceuticals
16.03.2017 В 2018 г. FDA увеличит размер взносов фармкомпаний за рассмотрение продукции
16.03.2017 Американские законодатели заинтересовались одобрением препарата Emflaza
13.03.2017 Скотт Готтлиб лидирует среди кандидатов на пост главы FDA
10.03.2017 Китай примет меры по ускорению процесса одобрения препаратов
Метки
FDA
одобрение
Фармвестник-ТВ
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №9
Фармреслинг
Весна по заказу
Поставки и подставы
Орел пролетел
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Март 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения