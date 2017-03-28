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Препарат Zejula одобрен FDA для лечения рака яичников

28.03.2017

FDA одобрило препарат Zejula (niraparib) американской компании Tesaro, сообщает TheStreet.

Лекарственное средство одобрено в качестве поддерживающей терапии пациентов, страдающих от рака яичников, у которых удалось получить ответ на химиотерапию препаратами платины. Zejula может применяться и пациентами с мутацией гена BRCA, и больными без данной мутации.

Zejula, являющийся ингибитором PARP, был одобрен на основании результатов клинических исследований. После терапии Zejula выживаемость без прогрессирования заболевания у пациентов с мутацией гена BRCA cоставила 21 месяц, тогда как у больных, получивших плацебо – 5,5 месяца. У пациентов без мутации гена BRCA этот показатель составил 9,3 месяца по сравнению с 3,9 месяца в плацебо-группе.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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FDA
одобрение
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