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Препарат от псориаза компании Novartis модифицирует течение заболевания

22.03.2017

Препарат швейцарской фармкомпании Novartis для лечения псориаза и псориатического артрита Cosentyx cпособен модифицировать течение болезни, пишет Pharma Times.

Cosentyx является ингибитором IL17-А. Спустя год терапии препаратом в ходе клинических исследований пациенты были разделены на 2 группы: одна продолжила терапию Cosentyx, вторая прекратила лечение до рецидива заболевания. Выяснилось, что у 20% пациентов, прекративших терапию, чистота кожи без какого-либо лечения сохранилась на год, а у 10% - на 2 года. По словам представителей Novartis, пациенты, долгое время страдающие от данного заболевания, более подвержены рецидивам, чем те, у кого псориаз был обнаружен недавно. В связи с этим раннее вмешательство может уменьшить риск рецидива.

Cosentyx одобрен в январе 2015 г. и внесен в список самых перспективных лекарств 2015 г., опубликованный компанией Thomson Reuters.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Novartis
псориаз
Компании
Novartis Novartis International AG — транснациональная фармацевтическая корпорация, второй по размерам рыночной доли в Европе производитель фармацевтических препаратов. Компания работает в 140 странах со Штаб-квартирой в Базеле, Швейцария.
Фармвестник-ТВ
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13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
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