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Препарат Nucala показал положительные результаты

09.03.2017

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline заявила о том, что в ходе клинических исследований препарат для лечения тяжелых форм бронхиальной астмы Nucala достиг всех первичных и вторичных конечных точек, сообщает Pharma Times. Выяснилось, что лекарственное средство способно в значительной степени улучшать качество жизни и функцию легких пациентов, страдающих от тяжелой формы бронхиальной астмы с высоким уровнем эозинофилов.

В результате IIIb фазы клинических исследований терапия препаратом Nucala в комбинации со стандартным лечением значительно улучшила качество жизни и функцию легких у пациентов с тяжелой формой бронхиальной астмы по сравнению с группой, получившей вместе со стандартным лечением плацебо. Количество приступов бронхиальной астмы после приема Nucala сократилось на 58%, а число приступов, требующих госпитализации – на 68%.

Nucala является моноклональным антителом, воздействующим на интерлейкин-5 (IL-5) и снижающим уровень эозинофилов в крови.

В декабре 2015 г. препарат был одобрен в Европе, а в декабре 2016 г. NICE рекомендовал Nucala для лечения пациентов с тяжелой формой бронхиальной астмы с высоким уровнем эозинофилов.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
GlaxoSmithKline
бронхиальная астма
Компании
GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline plc (GSK, LSE: GSK, NYSE: GSK) — британская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира — в Брентфорде, пригороде Лондона.
Фармвестник-ТВ
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
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