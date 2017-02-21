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Лента · В мире
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Препарат Lyrica в виде таблеток для рассасывания одобрен в Японии

21.02.2017

Фармацевтическая компания Pfizer Japan Inc. (японское подразделение американской Pfizer Inc.) получила одобрение японского регулятора на маркетинг и производство препарата Lyrica (pregabalin) в виде таблеток для рассасывания в дозировке 25 мг, 75 мг и 100 мг., сообщает FirstWord Pharma.

Lyrica в таблетках для рассасывания, как и Lyrica в капсулах будет совместно продаваться в Японии компаниями Pfizer и Eisai.

Одним из показаний для применения препарата Lyrica является невропатическая боль, в т.ч. постгерпетическая невралгия, диабетическая нейропатия, невралгия седалищного нерва, а также боль, возникшая в результате повреждения спинного мозга.

Таблетки для рассасывания являются более удобной формой препарата для пожилых пациентов.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Pfizer
Компании
Pfizer Американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Главным блокбастером компании является Липитор (Аторвастатин, используется для снижения уровня холестерина в крови). Также компания продает такие бренды как Лирика, Дифлюкан, Зитромакс, Виагра, Целебрекс. Акции компании Pfizer включены в базу расчёта Промышленного индекса Доу-Джонса 8 апреля 2004 года. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне, штат Коннектикут.
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