Препарат Lyrica в виде таблеток для рассасывания одобрен в Японии

Фармацевтическая компания Pfizer Japan Inc. (японское подразделение американской Pfizer Inc.) получила одобрение японского регулятора на маркетинг и производство препарата Lyrica (pregabalin) в виде таблеток для рассасывания в дозировке 25 мг, 75 мг и 100 мг., сообщает FirstWord Pharma.

Lyrica в таблетках для рассасывания, как и Lyrica в капсулах будет совместно продаваться в Японии компаниями Pfizer и Eisai.

Одним из показаний для применения препарата Lyrica является невропатическая боль, в т.ч. постгерпетическая невралгия, диабетическая нейропатия, невралгия седалищного нерва, а также боль, возникшая в результате повреждения спинного мозга.

Таблетки для рассасывания являются более удобной формой препарата для пожилых пациентов.