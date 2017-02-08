Препарат Innate и BMS не продемонстрировал эффективность

Экспериментальный препарат, разрабатываемый французской фармкомпанией Innate Pharma в сотрудничестве с американской Bristol-Myers Squibb и предназначенный для лечения пожилых людей с острым миелоидным лейкозом, не продемонстрировал эффективность в ходе II фазы клинических исследований (КИ), сообщает PharmaTimes.

В ходе исследований проверялась эффективность lirilumab в качестве монотерапии миелоидного лейкоза, однако препарату не удалось достичь первичной конечной точки эффективности.

Тем не менее, представители компаний заявили о том, что результаты исследования подтвердили безопасность lirilumab в качестве монотерапии.

Эффективность и безопасность lirilumab для лечения солидных опухолей и рака крови в комбинации с другими препаратами исследуется в ходе 6 КИ.