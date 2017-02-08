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Препарат Innate и BMS не продемонстрировал эффективность

08.02.2017

Экспериментальный препарат, разрабатываемый французской фармкомпанией Innate Pharma в сотрудничестве с американской Bristol-Myers Squibb и предназначенный для лечения пожилых людей с острым миелоидным лейкозом, не продемонстрировал эффективность в ходе II фазы клинических исследований (КИ), сообщает PharmaTimes.

В ходе исследований проверялась эффективность lirilumab в качестве монотерапии миелоидного лейкоза, однако препарату не удалось достичь первичной конечной точки эффективности.

Тем не менее, представители компаний заявили о том, что результаты исследования подтвердили безопасность lirilumab в качестве монотерапии.

Эффективность и безопасность lirilumab для лечения солидных опухолей и рака крови в комбинации с другими препаратами исследуется в ходе 6 КИ.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Bristol-Myers Squibb
Innate Pharma
Компании
Bristol-Myers Squibb Bristol-Myers Squibb (BMS) – американская фармацевтическая компания с штаб-квартирой в Нью-Йорке.
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