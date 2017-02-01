Препарат для лечения малярии оказался неэффективным у 4 пациентов

Впервые препарат, предназначенный для лечения пациентов с малярией, продемонстрировал неэффективность, cообщает The Daily Mail.

В Великобритании у 4 пациентов наблюдались симптомы малярии после возвращения из поездок в Африку: двое вернулись из Уганды, по одному пациенту – из Анголы и Либерии. Рецидив заболевания произошел после лечения препаратами первой линии – комбинацией artemether и lumefantrine. В результате пациенты получили другую терапию, которая оказалась эффективной.

По мнению экспертов, это может свидетельствовать о появлении лекарственноустойчивой формы заболевания, представляющей угрозу для человечества.

Автор исследования д-р Колин Сазерленд заявил о возможной необходимости пересмотра комбинации artemether и lumefantrine для дальнейшего применения против малярии. По его словам, существуют другие эффективные лекарственные средства против этого заболевания.