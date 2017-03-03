Препарат ataluren не прошел клинические исследования для лечения муковисцидоза

Американская фармацевтическая компания PTC Therapeutics Inc прекратила разработку препарата ataluren для лечения муковисцидоза, поскольку препарат не показал ожидаемых результатов в ходе исследований III фазы, сообщает Reuters.

Акции компании упали на 25,3% – до 9,84 долл.

Как заявили в компании, ataluren не показал статистически значимых улучшений симптоматики у пациентов с нонсенс-мутацией муковисцидоза.

Кроме того, компания отзовет заявку на одобрение препарата для лечения муковисцидоза в Европе.

В настоящее время ataluren одобрен в ЕС для лечения мышечной дистрофии Дюшенна, обусловленной нонсенс-мутацими, у амбулаторных пациентов в возрасте от 5 лет.