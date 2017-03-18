Представителя России включили в комиссию ООН по проблемам устойчивости инфекций к антибиотикам

В пятницу, 17 марта, ООН объявила о формировании международной комиссии, которая займется координацией действий стран по реагированию на проблему распространения инфекций, резистентных к противомикробным препаратам (антибиотикам). Помощник министра здравоохранения РФ Ляля Габбасова вошла в комиссию от России, передает ТАСС.

В сентябре 2016 г. прошло совещание представителей разных стран, посвященное вопросу устойчивости инфекций к антибиотикам. Тогда было принято решение о создании специальной комиссии, задача которой подготовить практическое руководство по созданию подходов, необходимых для принятия эффективных глобальных действий по реагированию на проблему резистентность к антибиотикам.

Всего в комиссию включены представители правительств и научных кругов 15 стран, в том числе Бразилии, Великобритании, Индии, Италии, Китая, Саудовской Аравии, США, Швейцарии и Японии. Им также будут помогать эксперты 11 специализированных агентств ООН и других международных организаций, таких как - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Всемирная продовольственная и сельскохозяйственная организация, Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу, Программа ООН по окружающей среде. Первая встреча комиссии пройдет в ближайшие недели, а к сентябрю 2018 года она должна будет подготовить первый доклад о своей работе.

Согласно прогнозам ВОЗ, устойчивость инфекций к антибиотикам в ближайшие десятилетия будет все больше распространяться, к 2050 гэ от излечимых ранее заболеваний будут погибать почти 10 млн человек в год - в 14 раз больше, чем в сейчас. Совокупные экономические потери государств, вызванные тратами на лечение больных, к середине века могут превысить 100 трлн долл. США.

Фото: un.org