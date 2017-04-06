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Представители AstraZeneca посетят Индию в составе торговой делегации Великобритании

06.04.2017

Сотрудники шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca посетят Дели и Мумбаи в составе торгового представительства Великобритании для проведения индийско-британского торгового саммита, пишет The Pharma Letter.

Делегация во главе с канцлером казначейства Великобритании Филипом Хэммондом и руководителем Банка Англии Марком Карни обсудит вопрос торговых отношений между Великобританией и Индией после выхода Великобритании из Европейского союза.

В рамках саммита представители AstraZeneca объявят о расширении технологического центра в городе Ченнаи, который был открыт 2 года назад. В центре работают более 2 тыс. cотрудников.

В состав делегации войдут также представители британской биотехнологической компании Arecor, которая подпишет соглашение с индийской фармкомпанией Cadila Pharmaceuticals о совместной разработке препарата insulin glargine для лечения сахарного диабета. Сумма сделки оценивается в 45 млн евро (56 млн долл.).

С 2000 г. Великобритания инвестировала в Индию более 19 млрд фунтов стерлингов, 19% из которых приходится на фармацевтическую промышленность.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
AstraZeneca
Индия
Компании
AstraZeneca Англо-шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании. Является одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Компания занимает 281 место в Fortune Global 500 за 2011 год.
Фармвестник-ТВ
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
Current issue #11, 2017
Дело чести
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