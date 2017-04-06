Представители AstraZeneca посетят Индию в составе торговой делегации Великобритании

Сотрудники шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca посетят Дели и Мумбаи в составе торгового представительства Великобритании для проведения индийско-британского торгового саммита, пишет The Pharma Letter.

Делегация во главе с канцлером казначейства Великобритании Филипом Хэммондом и руководителем Банка Англии Марком Карни обсудит вопрос торговых отношений между Великобританией и Индией после выхода Великобритании из Европейского союза.

В рамках саммита представители AstraZeneca объявят о расширении технологического центра в городе Ченнаи, который был открыт 2 года назад. В центре работают более 2 тыс. cотрудников.

В состав делегации войдут также представители британской биотехнологической компании Arecor, которая подпишет соглашение с индийской фармкомпанией Cadila Pharmaceuticals о совместной разработке препарата insulin glargine для лечения сахарного диабета. Сумма сделки оценивается в 45 млн евро (56 млн долл.).

С 2000 г. Великобритания инвестировала в Индию более 19 млрд фунтов стерлингов, 19% из которых приходится на фармацевтическую промышленность.