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Правительство Австралии выделило 95,9 млн долл. США на медицинские исследования

07.02.2017

Министр здравоохранения Австралии Грег Хант заявил о том, что Национальный совет по здоровью и медицинским исследованиям Австралии выделил 125,3 млн австралийских долл. (95,9 млн долл. США) на исследования в области медицины, пишет The Pharma Letter.

Сообщается, что 39 млн австралийских долл. будут потрачены на борьбу с онкологическими заболеваниями у детей и взрослых, из которых 13,2 млн австралийских долл. получит Онкологический центр Питера МакКаллума в Мельбурне на разработки в области иммунологии и иммунотерапии рака.

Кроме того, 20 млн австралийских долл. будут инвестированы в медицинский научно-исследовательский институт QIMR Berghofer, ученые которого займутся разработкой методов борьбы с тропическими заболеваниями.

Благодаря 43 млн австралийских долл., выделенным медицинскому исследовательскому институту в Новом Южном Уэльсе, ученые смогут сосредоточиться на исследовании терапии рака и неврологических заболеваний.

Остальные средства будут направлены на изучение и разработку методов лечения гепатита С, психических, сердечно-сосудистых заболеваний и др.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Австралия
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02.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #1
02.02 «У редакционного камина» с Владимиром Гурдусом
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