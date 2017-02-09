Попытка приватизации сербской фармкомпании Galenika не удалась

Приватизация сербской фармацевтической компании Galenika через стратегическое партнерство признана не состоявшейся, сообщает телерадиостанция B92 со ссылкой на заявление Министерства экономики Сербии.

В 2016 г. проводились переговоры с консорциумом британской фармкомпании Frontier Pharma Limited и российской ООО «НПО Петровакс Фарм» о продаже 25% акций Galenika.

Как завил министр экономики Сербии Горан Кнежевич, правительство решило не продавать акции Galenika консорциуму, а искать другие приватизационные модели с учетом потенциала компании с тем, чтобы она снова могла получать прибыль.

Министерство торговли Сербии и руководство Galenika параллельно с переговорами с консорциумом рассматривали возможности реструктуризации долговых обязательств компании в случае неудачного завершения переговорного процесса.

Ранее сербское правительство рекомендовало государственным учреждениям-кредиторам компании не замораживать счета Galenika и не инициировать процедуру взыскания задолженности.