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Помощники Трампа усомнились в точности расчетов расходов на замену Obamacare

13.03.2017

Помощники президента США Дональда Трампа усомнились в точности расчетов расходов на замену Закона о доступном медицинском обслуживании (Obamacare), которые будут произведены Бюджетным управлением Конгресса США (CBO), сообщает Reuters.

Ранее демократы заявили о невозможности обсуждения плана по замене Obamacare, представленном республиканцами, без указания того, во сколько обойдется бюджету страны реформирование данного закона. Подсчет расходов был доверен Бюджетному управлению Конгресса США. Однако некоторые республиканцы заявили о том, что от данной организации не следует ожидать точности, поскольку расчеты CBO расходов на Obamacare оказались далеки от истины.

Глава административно-бюджетного Управления США Мик Малвани и старший помощник Трампа по экономической политике Гэри Кон также выразили сомнение в том, что расчетам CBO следует доверять. Так, по словам Мика Малвани, управление Конгресса США просто не способно точно оценить влияние законопроекта по замене Obamacare на бюджет страны. Гэри Кон заметил, что оценить точность расчетов можно будет только в будущем, однако, судя по предыдущему опыту, просить CBO посчитать расходы на замену закона является бессмысленным.

По оценкам международного рейтингового агентства Standard & Poor's, в результате замены Obamacare от 6 до 10 млн американцев могут потерять страховку.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
здравоохранение
США
расходы
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