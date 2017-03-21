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Половина фармкомпаний планирует увеличить численность персонала в 2017 году

21.03.2017

В 2017 году 50% компаний фармацевтической отрасли, опрошенных экспертами, планирует увеличить численность персонала, сообщает «Фармперсонал» со ссылкой на информационное агентство RNS, которое, в свою очередь, ссылается на исследование международной компании КПМГ. Этот показатель выше общего по рынку, где о намерениях увеличивать собственные штаты заявили 41% компаний.

«Увеличение численности, скорее, характерно для крупных и средних компаний с штатом от 1000 до 20 000 человек. Активнее всего увеличивают численность персонала в ИТ-секторе (50%) и фармацевтической отрасли (50%)», - говорится в исследовании. Отмечается, что увеличить количество сотрудников в 2017 году больше планируют российские компании, чем иностранные. 72% компаний планируют увеличить фонд оплаты труда в 2017 году, в то время как 8% намерены его сократить.

По результатам проведенного исследования основным приоритетом в 2017 году для компаний станет повышение эффективности персонала — об этом рассказали 90% опрошенных. В 2016 году этот показатель был на уровне 65%.

Исследование проводилось с 30 января по 15 февраля 2017 года среди 134 российских и иностранных компаний из различных отраслей экономики.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
расширение штата
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09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №8
Как карта ляжет
Current issue #8, 2017
Антимонопольные репрессии
Клеточная эфемерность
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