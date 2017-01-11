PIQUR и Pierre Fabre договорились о сотрудничестве в области дерматоонкологии

Швейцарская исследовательская компания PIQUR Therapeutics AG, специализирующаяся на разработке и клинических исследованиях препаратов для лечения онкозаболеваний, и вторая по величине частная французская фармкомпания Pierre Fabre заключили соглашение о совместной разработке экспериментального препарата PQR309 компании PIQUR, сообщает FirstEWord Pharma.

Предметом соглашения является совместная разработка препарата, относящегося к классу ингибиторов PI3K/mTOR, для применения по различным показаниям.

После завершения I фазы клинических исследований Pierre Fabre имеет право на лицензирование глобальных прав на применение PQR309 для лечения отдельных форм рака кожи.

Финансовые и другие условия соглашения не разглашаются.