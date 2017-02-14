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Pfizer закрывает завод в Австралии

14.02.2017

Американская фармацевтическая компания Pfizer объявила о закрытии производственного предприятия в г. Аделаида (Австралия) к концу 2021 г., сообщает FiercePharma. Без работы останутся около 90 сотрудников.

В марте 2016 года компания заявила о намерении инвестировать 15,7 млн долл. в расширение этого завода, на котором производится pegfilgrastim – активный ингредиент препарата для лечения инфекций у онкобольных Neulasta, разработанного американской биотехнологической компанией Amgen.

В 2015 году Pfizer закрыла производственное предприятие в Сиднее, на котором работали около 140 сотрудников.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Pfizer
Компании
Pfizer Американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Главным блокбастером компании является Липитор (Аторвастатин, используется для снижения уровня холестерина в крови). Также компания продает такие бренды как Лирика, Дифлюкан, Зитромакс, Виагра, Целебрекс. Акции компании Pfizer включены в базу расчёта Промышленного индекса Доу-Джонса 8 апреля 2004 года. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне, штат Коннектикут.
Фармвестник-ТВ
14.02 «7 дней за 7 минут» с Дмитрием Погребинским
13.02 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
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